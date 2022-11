La Seu d’Urgell ha recuperat aquesta setmana el centre històric com a entorn per al mercat setmanal, tant en la versió de dimarts com en la de dissabte, després de finalitzar les obres de repavimentació del ferm dels carrers Major i de Lluís de Sabater. Segons ha informat l’Ajuntament, les prop de seixanta parades d’alimentació, tèxtil, calçat i complements han tornat a ubicar-se als seus llocs habituals de venda. En la distribució, s’ha quedat que el carrer Major és la seu de les parades de fruites, verdures i altres productes alimentaris; i l’inici d’aquest carrer, a tocar de la plaça dels Oms, i la mateixa plaça, com a seu de les parades habituals de tèxtil, calçat i complements. També a la part alta del carrer dels Canonges i a la vorera del parc del Cadí, darrere la catedral, han tornat a instal·lar-se paradistes de tèxtil. La regidora Mireia Font s’ha mostrat satisfeta de l’arranjament del ferm d’aquests carrers.