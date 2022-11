La Regidoria de Solidaritat i Cooperació i el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de la Seu d’Urgell han organitzat l’organització per divendres dos de desembre una jornada solidària dedicada al continent africà. El programa de la jornada comptarà amb un taller de percussió adreçat als infants; la inauguració de l’exposició «Indestructibles» i un concert de música tradicional africana. Segons ha informat l’Ajuntament de la Seu, la jornada s’iniciarà a les sis de la tarda amb el taller de percussió de música tradicional africana a la sala la Immaculada. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia per WhatsApp al mòbil 678 507 889 o bé a través del codi QR del cartell de la jornada perquè les places són limitades a quaranta persones. El període per inscriure’s-hi estarà obert fins el dia 30 de novembre. La jornada continuarà amb l’estrena de l’exposició i un concert, tot a la mateixa sala la Immaculada.