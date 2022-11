L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat l’organització un any més del programa de Nadal «El món màgic de les muntanyes» amb la celebració de 70 propostes lúdiques per a tots els públics. La capital alturgellenca iniciarà la celebració de les festes el dia tres de desembre amb l’encesa de llums de Nadal i la tancarà el dia cinc de gener l’arribada dels Reis Mags d’Orient. L’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha destacat que el Món Màgic de les Muntanyes «un esdeveniment màgic, d’alegria i d’il·lusió, també vol ser un esdeveniment sostenible. Per això, enguany, davant l’actual crisi energètica que estem vivim s’han pres mesures de reducció d’energia». Els llums s’han reduït el 50% fora del nucli medieval i l’horari d’encesa s’ha limitat.