L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell ha anunciat la celebració d’una nova activitat l’esperit de la qual és acostar el rol de l’ens cultural a la població i, alhora, incorporar nova informació local als fons del mateix Arxiu. Així, segons ha anunciat el director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, Julio Quilez, aquest dijous dia u de desembre se celebrarà a les instal·lacions de l’equipament cultural «un taller d’entrevistes a gent gran portades a terme per nens i nenes del col·legi Albert Vives de la Seu d’Urgell». El taller es realitza en el marc del projecte «Comprant records», el qual posa el focus en la recuperació de la memòria de la història del comerç a la capital alt urgellenca. L’esdeveniment cultural li acadèmic es farà a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell amb un programa de treball el qual inclou tant la fase d’entrevistes com la de documentació dels continguts. En el taller hi participaran 40 alumnes i deu padrins.