El túnel de Tresponts, a la C-14, ha quedat reobert al trànsit aquest divendres a la tarda, tal com ha anunciat hores abans el conseller de Territori, Juli Fernàndez. Una incidència en un dels vuit ventiladors de la galeria principal va obligar a tallar-lo temporalment ja fa més de dos mesos. Mentre els operaris han reparat l'avaria, s'han revisat els set aparells restants i s'han dut a terme les proves pertinents, els vehicles han circulat per l'antiga carretera, que passa per una zona sinuosa, ja que travessa un congost. Ara, ja poden tornar a fer-ho per l'interior. Tot i això, degut a la incidència del vent en aquest entorn, s'ha decidit que els camions de mercaderies perilloses es desviïn per aquesta via quan circulin en sentit nord.

Segons han informat des del Departament de Territori, les velocitats naturals del vent en aquesta zona, molt superiors a les que són habituals en túnels d'aquestes característiques i en d'altres a la mateixa C-14, aconsellen restringir la circulació de camions de mercaderies perilloses per motius de seguretat viària. El túnel, situat entre l'encreuament de Montant de Tost, a Ribera d'Urgellet (Alt Urgell), i Organyà (Alt Urgell), va entrar en servei ara fa tot just un any. L'obra va suposar una inversió de més de 35 milions d'euros, entre l'eixamplament de la via en un tram de més de tres quilòmetres i la construcció de la nova galeria de 1.290 metres.