La Seu d’Urgell celebra aquesta setmana de festes setmanals un programa específic de mercats, segons ha anunciat l’Ajuntament. Així, aprofitant el pont de la Constitució espanyola i la Puríssima, l a ciutat viurà mercats nadalencs, així com també els habituals mercats setmanals, activitats comercials incloses també en la programació de Nadal del Món Màgic de les Muntanyes. Tant dimarts dia sis de desembre com el dissabte dia deu de desembre, la capital alturgellenca celebrarà com és habitual el mercat setmanal. Alhora, el dijous dia de desembre, festivitat de la Puríssima, al passeig Joan Brudieu es farà el Mercat de la Fada del Quer amb 20 parades de botigues associades a la Unió de Botiguers de la Seu, amb foodtrucks i activitats i tallers infantils. Igualment, el divendres a la tarda, dissabte i diumenge es farà al passeig Joan Brudieu el Mercat de Nadal amb els productes tradicionals d’aquestes festes.