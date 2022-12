La Seu captura els coloms i els porta de menjar a rapinyaires

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat en les últimes setmanes, de manera excepcional, un programa de captures de coloms amb l’objectiu de reduir-ne la població. Segons han explicat des del mateix consistori, les captures es porten a terme en aquesta època de l’any perquè és quan finalitza el tractament amb pinso esterilitzant.

Per fer les captures, tècnics especialitzats han instal·lat gàbies de captura al centre cultural de Les Monges, a la Catedral i en alguna granja del municipi. Aquestes gàbies per a coloms són fixes, grans i selectives, amb abeuradors d’aigua i aliment per atreure’ls. La periodicitat de les recollides és de tres cops per setmana i els responsables del programa preveuen fer captures durant dos mesos. A més, es portarà un registre de les captures realitzades detallant-ne la data i el punt de recollida. El consistori ha explicat que «els coloms capturats es porten a un centre de cria d’aus rapinyaires perquè els animals capturats els puguin servir d’aliment, i així mantenir la cadena tròfica de les espècies». El centre on es porten els coloms coopera amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) de l’Estat per fer investigacions sobre aspectes morfològics, genètics i evolutius de les diferents espècies de falcons.