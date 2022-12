L'equip de govern de la Seu d'Urgell preveu un pressupost de 33.439.415,35 euros per l'any 2023, amb una partida d'inversions de 21.058.466,63 euros i un de global de 38.639.679,72 euros, incloent-hi les societats municipals. L'alcalde de la capital alturgellenca, Francesc Viaplana, ha explicat que els comptes "venen marcats per l'increment de la despesa energètica" però que la voluntat és "no apujar els impostos municipals en un moment d'inflació". Entre les inversions més destacades, algunes de les quals compten amb una part de cofinançament d'altres administracions, hi ha l'equipament residencial per la gent gran, l'edifici docent d'INEFC Pirineus o l'arranjament dels antics jutjats per a poder albergar l'escola de formació d'adults.

L'alcalde ha destacat que amb aquests pressupostos es manté "l'aposta educativa" dels darrers anys, a més d'un increment de partides destinades a serveis socials i en política d'habitatge. Mentre, el vicealcalde i regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha detallat que la despesa energètica s'ha incrementat en 435.719,81 euros (un 70,76%), els interessos dels préstecs ho han fet en 147.200,84 euros (un 96%) i les despeses de personal en 265.218,17 euros (un 3,9%). Mentre, ha assegurat que l'augment d'ingressos per part de l'Estat per tal de fer front a aquesta situació és de 183,544,69 euros (un 3 %). Fàbrega ha detallat que s'ha aconseguit un 70% dels recursos per les inversions a partir de subvencions d'altres administracions, amb un total de 14.696.708,55 euros. Pel que fa a l'habitatge social, ha explicat que la licitació de la construcció de deu habitatges a l'edifici de Cal Pensament suposa una inversió per Habitatge i Urbanisme de La Seu (HIULS) d'1.121.767,01 euros.