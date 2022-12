L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) ha iniciat els treballs per adaptar i modernitzar el servei de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear. Les obres s’allargaran nou mesos i serviran per instal·lar nous aparells de ressonància magnètica i un PET-TC, un aparell utilitzat per al diagnòstic i seguiment de malalties oncològiques, neurològiques i cardiovasculars. L’Arnau de Vilanova és l’hospital de referència del de la Seu d’Urgell, el qual atèn els pacients de l’Alt Urgell i la Cerdanya lleidatana.

El director clínic territorial de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de l’ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran, Leandre Fernàndez, ha remarcat que «amb aquest equip de diagnòstic evitem el desplaçament d’uns 2.000 pacients l’any a hospitals de Barcelona i apropem la tecnologia al territori, millorant l’accessibilitat i la qualitat de vida dels pacients». Fernández, que també és director de l’IDI Lleida i de Gestió de Serveis Sanitaris, ha explicat que amb aquestes obres s’amplia i s’adequa el servei per dimensionar els espais i fer-los «més eficients i accessibles». A més, la incorporació de les noves modalitats de diagnòstic per la imatge posen l’Arnau «al nivell dels grans hospitals de Catalunya», ha destacat. La prova PET-TC combina les imatges de tomografia per emissió de positrons (PET) amb la tomografia computada (TC). Això permet obtenir informació més precisa i un diagnòstic més exacte, atès que l’exploració per PET mesura funcions importants del cos i les imatges de la TC proporcionen una informació anatòmica.