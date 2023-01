El Parc Olímpic del Segre i els seus canals d’aigües braves i l’estany d’aigües tranquil·les recupera aquest any el rol de port d’arribada de la comitiva reial. Els mags arribaran en embarcació a 2/4 de 7 de la tarda per després enfilar el nucli antic amb un recorregut que primer farà la volta al passeig Joan Brudieu. La cavalcada es dirigirà cap a la plaça dels Oms i la sala Sant Domènec per rebre-hi els infants i les famílies.