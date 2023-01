Promoure l'activitat artística i comercial al centre històric de la Seu d'Urgell és un dels objectius de la primera edició del festival 'AparadART', que es duu a terme fins al 18 de febrer. Fins a tretze artistes d'arreu de la comarca de l'Alt Urgell participen en aquesta iniciativa exposant-hi algunes de les seves obres en sis aparadors de locals buits en lloguer d'aquesta zona, quatre dels quals estan situats al carrer dels Canonges. D'aquesta manera, es pretén fer visible el seu potencial i contribuir a l'obertura de nous negocis. Tot plegat, acompanyats de la resta d'establiments d'artesania no alimentària que hi ha en aquesta àrea, sumant-hi en total una vintena de propostes diferents per als visitants.

La campanya té com a finalitat establir sinèrgies entre els propietaris de locals buits i la xarxa d'artistes i artesans de la comarca, tal com ha explicat la regidora de Comerç de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Núria Tomàs. De fet, la posada en marxa de la iniciativa ja ha propiciat els primers contactes de persones interessades en llogar algun dels espais disponibles. En cadascun dels aparadors dels locals buits hi ha la informació sobre la superfície i les característiques de l'establiment, a més del contacte del seu propietari i dels artistes que hi exposen les seves obres.

Antònia Casanovas, artista i també propietària d'un dels locals que participen al festival, explica que hi exposa diverses peces de ceràmica, entre elles un joc de tres en ratlla. D'aquesta manera, ha pogut compartir la seva afició, sobre la qual diu que li "aporta pau i tranquil·litat i es fa amb presència i consciència". Com a propietària d'una antiga peixateria, es mostra engrescada per la iniciativa per poder "donar llum i color" al carrer on té l'establiment en lloguer.

Per la seva banda, un altre dels propietaris d'un dels espais cedits a la campanya, Jordi Rosado, també valora molt positivament la posada en marxa d'aquest festival de cara a donar visibilitat als locals buits i facilitar que als seus aparadors s'hi puguin exposar obres d'art. En el seu cas, després d'haver estat una peixateria i fent-lo servir durant anys com a magatzem, ara veu la iniciativa com una oportunitat per poder-lo tornar a llogar per acollir un negoci.

A banda de Casanovas, els artistes i artesans exposats en aquesta edició són: Salomé Escribà, Laura de Lavalle, Xavi Casals, Pau Romero, Marta Tarrés, Gemma Coma, Paco Pérez, Paula Martínez, Ariadna Guàrdia, Robert Abecasis, Rosa Suárez i Óscar González. L'àrea de Comerç de l'Ajuntament de la Seu d’Urgell lidera la iniciativa, que compta amb la participació i la col·laboració de l'Associació de Veïns i Comerciants del Casc Antic, Finques Estañol, Juanjo Jarauta i Pep Forn, els artistes i artesans de la comarca de l'Alt Urgell i a la propietat dels locals buits.