L’Ajuntament de Josa i Tuixén impulsa un projecte de construcció d’un espai de salut i aigua en una finca municipal d’uns 2.700 metres quadrats situada a l’entrada del nucli de Tuixent.

El projecte planteja un espai que tingui una zona que faci les funcions de museu a l’exterior del Museu de les Trementinaires, que complementi el discurs de l’actual equipament dedicat a l’antic ofici. Mentre, a la part central de la parcel·la hi hauria una piscina de quinze metres de longitud amb diversos carrils delimitats per a natació, a més d’una zona amb poca profunditat per a infants i per dur a terme altres activitats esportives. Pel que fa a la resta del terreny, s’adequaria una àrea amb taules i barbacoes, ja que la voluntat és mantenir obert l’espai tot l’any. L’actuació preveu alhora la construcció d’un edifici per a vestidors i un espai de bar. Un dels objectius futurs és posar en marxa un servei d’aromateràpia on els visitants puguin rebre tractaments corporals i medicinals amb plantes de l’entorn, com ara l’hisop, la trementina o el pi. D’aquesta manera, es busca que l’equipament es pugui convertir en «un punt de referència al Pirineu», tal com comenta l’alcaldessa de Josa i Tuixén, Marta Poch. El projecte pretén crear un espai multifuncional que sigui «prou atractiu» per la gent del poble i dels voltants, a més dels escolars que visiten la vall, les persones que s’allotgen a les cases rurals o que hi van a passar el dia o els segons residents. «Una piscina pròpiament no tindria sentit, perquè la durada del temps de bany aquí dalt és molt limitada, però si en aquest equipament hi posem altres recursos s’estira més dies a l’any», detalla l’alcaldessa.

L’execució de les obres del nou espai s’hauran de dur a terme en diverses fases, amb l’objectiu que estigui fet en uns dos anys. Pel que fa al seu finançament, Poch assegura que les capacitats del consistori són molt limitades i que, per tant, s’espera poder comptar amb recursos provinents del Parc Natural del Cadí-Moixeró, del Pla de Cooperació de la Diputació de Lleida i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).