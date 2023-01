La Seu d’Urgell, la comarca de l’Alt Urgell i la de Cerdanya en la part occidental que orbita socialment i econòmica a la Seu ja poden començar a imaginar el nou hospital. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha presentat aquest divendres a la capital alt-urgellenca el que ha de ser el futur nou edifici hospitalari, un equipament situat a l’entrada de la ciutat per l’accés de Cerdanya. El procés que ara activa el departament ha de permetre començar les obres en els pròxims dos anys.

El futur nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell s’ha de construir en els pròxims anys possibilitant que l’atenció mèdica i socisanitària de l’Alt Urgell es posi al dia i es pugui coordina millor amb la de la resta del Pirineu. Una vegada l’Ajuntament li ha cedit els terrenys, al costat del Parc de Bombers, el Govern de la Generalitat ja pot iniciar la fase constructiva. El projecte, que compta amb el suport econòmic dels fons europeus Next Generation, ha de permetre els usuaris de l’actual Sant Hospital accedir a unes instal·lacions modernes i adients a les necessitats actuals de la ciutadania, segons va remarcar el conseller Balcells. El màxim responsable de la Sanitat del país va anunciar també durant la visita el canvi de governança del centre hospitalari, deixant ja fora de manera definitiva el Bisbat d’Urgell que històricament era part del Patronat del Sant Hospital. En aquest sentit, Balcells va assegurar que el canvi cap al nou sistema de direcció totalment pública es farà amb una «transició tranquil·la». Actualment el Bisbat ja no participa en la direcció del centre atesa la impossibilitat d’assumir per convicció religiosa el servei d’avortament farmacològic. L’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, va apuntar que ja han parlat amb el Bisbat i que existeix un consens per activar la nova governança. L’alcalde va afirmar viure un «dia històric» per la Seu i va apuntar que el nou hospital permetrà oferir una millor atenció mèdica als usuaris i als treballadors gaudir d’unes instal·lacions millors. Ara el departament i l’Ajuntament iniciaran el Pla Funcional que ha de permetre licitar el projecte i començar a treballar sobre el terreny.

El nou hospital s’ha d’aixecar en una parcel·la de més de 14.500 metres quadrats situats en una àrea de creixement a l’est de la Seu que també preveu noves zones comercials. En aquest sentit, els promotors de les àrees comercials assumiran l’urbanització. Actualment el Sant Hospital de la Seu ocupa un edifici cantoner situat a la part baixa del passeig Joan Brudieu entre la biblioteca Sant Agustí i el Centre Cívic. Les instal·lacions han estat considerades com desfasades per part d’usuaris i personal mèdic.