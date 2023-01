La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell i la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i Les Garrigues de les Borges Blanques han establert un acord de col·laboració per difondre de manera conjunta el formatge i l’oli sobre els quals fonamenten bona part de les respectives estratègies econòmiques locals. Segons han explicat des de l’Ajuntament de la Seu, l’objectiu d’aquesta col·laboració és «poder promocionar conjuntament els dos certàmens firals dedicats als productes agroalimentaris com són el formatge artesà del Pirineu i oli de les Garrigues». Així ho ha explicat la primera tinent d’alcalde de la Seu, Mireia Font, la qual ha remarcat que «la idea és crear sinergies entre ambdues fires, com també amb d’altres fires de la demarcació, totes elles molt importants a nivell de productes agroalimentaris del territori per poder potenciar-los». Font ha emfatitzat que «la idea és portar a terme promocions conjuntes i creuades, és a dir, que la fira de les Borges Blanques pugui venir a la fira de la Seu d’Urgell a promocionar el seu oli, i la fira mil·lenària de la Seu pugui estar present a la fira de l’oli per a fer el mateix amb la de formatges. En definitiva, poder fer un intercanvi d’aquests productes estrella».