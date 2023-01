Els Cinemes Guiu de la Seu conjuntament amb l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i el Memorial Democràtic han convocat per aquests dimecres, dijous i divendres dies 25, 26 i 27 de gener la segona edició del «Cicle de Memòria Històrica», el qual abordarà el període de la Segona Guerra Mundial al Pirineu. El cicle comptarà amb les projeccions de la pel·lícula recentment estrenada El fred que crema de Santi Trullenque i amb dos documentals premiats i dirigits per Jorge Cebrián, Pena Capital i Lluitant per la vida. Els dies de les projeccions també es farà una xerrada entre els directors i l’historiador Pau Chica. La projecció que obre el cartell dimecres és «un excel·lent treball d’investigació històrica que reconstrueix la història del darrer executat a Andorra el 18 d’octubre de 1943», segons han remarcat des de l’organització. Les sessions començaran a les vuit del vespre a les sales de l’Avinguda Salòria.