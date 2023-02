L'aeroport d'Andorra-La Seu ha encès aquest dimecres les noves llums de la pista i de la plataforma que hauran de permetre-hi l'aterratge i enlairament de vols nocturns. Ho ha fet en el marc d'un simulacre que s'ha dut a terme amb èxit i que es previ a la visita de tècnics de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) a la infraestructura, prevista pel 7 i 8 de febrer. Aquests hauran de validar les obres i atorgar els permisos necessaris per poder utilitzar el nou sistema d'abalisament, que permetrà augmentar l'operativitat de l'aeroport. Tot plegat, en un moment on s'estan estudiant noves connexions a Palma de Mallorca, París i Londres, sent necessari per aquesta darrera l'habilitació d'un punt duaner en què també s'hi està treballant.

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha destacat durant el simulacre que la nova il·luminació permetrà augmentar les "oportunitats" de la infraestructura. Així, ha detallat que es podrà "atraure noves rutes, millorar la seguretat, ser més competitius en diverses activitats econòmiques i més accessibles, tant pels residents de l'Alt Urgell com d'Andorra". En aquest sentit, ha recordat que l'aeroport és "pioner" en la implementació d'un sistema d'aproximació amb GPS i que aquest fet demostra que al Pirineu es pot generar lideratge "amb solucions tècniques en l'àmbit aeroportuari". Per la seva banda, el ministre andorrà de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha destacat que la infraestructura és cabdal per a "l'estratègia de desenclavament" del Principat i que el nou sistema ha de permetre assolir "majors índexs d'ocupació" dels vols. Així, ha recordat la feina feta per poder implementar, segurament durant el segon semestre d'enguany, una tercera connexió entre setmana amb Madrid i ha defensat la necessitat de poder comptar enguany amb "un punt de control de persones i mercaderies" per tal de poder operar fora de l'espai Schengen i convertir així la infraestructura "en un aeroport internacional". Gallardo també ha indicat que la duana també serviria per poder arribar a les instal·lacions en helicòpter des d'Andorra. A més, ha assenyalat que el govern del Principat vol, a finals d'aquest 2023, treure a concurs l'adjudicació d'algunes de les possibles noves rutes de l'aeroport. Mentre, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, s'ha mostrat satisfet amb el nou sistema d'il·luminació de la pista i la plataforma, ja que ha remarcat que aquest permetrà incrementar la seva activitat i ajudar a que des del Pirineu és "connecti amb tot el món". Les obres s'han dut a terme en cinc mesos i han tingut un cost de poc més d'un milió d'euros. Aquestes han consistit en la instal·lació de tres torres d'il·luminació amb 'leds' i d'onze torres de llums amb captació i bateries d'energia solar, a més de l'adequació de la pista amb llums d'obstacles, 'leds' i canalitzacions als laterals. Els treballs també han suposat la instal·lació d'un far d'aeròdrom a la torre de control. Aquest sistema d'il·luminació només s'encendrà en cas que hi hagi una operativa de vol nocturn.