L’Ajuntament de la Seu en una delegació encapçalada per l’alcalde, Francesc Viaplana, ha entregat la medalla centenària de la Generalitat a la veïna alt-urgellenca Maria Miralles Riera en motiu de la celebració del seu segle de vida. L’acte de lliurament de la medalla així com d’un ram de flors i un pastís d’aniversari, s’ha celebrat al domicili particular de l’homenatjada, on ha estat acompanyada pel seu marit i les seves dues filles. L’alcalde Viaplana l’ha felicitat en nom de tota la Corporació Municipal i la ciutat. Maria Miralles Riera, nascuda el 4 de febrer de 1923 a Tàrrega, va anar a viure a la Seu d’Urgell de ben jove, on es va casar amb Jaume Nadal Feixas. Té dues filles, quatre nets i cinc besnéts. Miralles gaudeix de bona salut.