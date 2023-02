La Seu d’Urgell i el seu teixit comercial han encetat una setmana que volen que estigui plenamente dedicada al carnaval. Així, a més de les festes programades pel pròxim dissabte com a jornada central, des d’aquest dilluns i fins el dia 23 els carrers i places de la capital alt-urgellenca lluiran màscares gegants que donaran color i ambient carnavalesc al municipi, segons ha remarcat l’Ajuntament. En aquest context «tothom podrà endevinar quin conte representa cada aparador dels establiments disfressats» en una iniciativa que ha comptat amb la participació dels comerciants. Igualment, per aquest divendres a dos quarts de sis de la tarda, el programa de carnaval ha convocat a la Biblioteca Sant Agustí de una sessió de «Conta contes» sobre Carnestoltes i un taller d’antifaços. Aquesta activitat està recomanada per a infants a partir de 4 anys. L’Ajuntament també ha dictat instruccions de vestimenta per tota la setmana.