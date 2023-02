L’Ajuntament Montferrer i Castellbò no pot obrir el Mirador de la Creu de Guils des de fa un any per falta d’un permís del Govern de l’estat. El mirador és una plataforma de 15 metres de llargada situada en un voladís sobre el buit, suportada per uns pilars cilíndrics englobat en un entorn de contemplació del paisatge batejat genèricament com a «Balcó al cel» per la seva situació privilegiada sobre el paisatge de l’Alt Urgell.

El nou equipament turístic fa més d’un any que està acabat, però el mirador encara és tancat per manca d’un darrer permís del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que «està en tràmit», segons s’indica des del Ministeri. El mirador es troba a uns 50 metres de l’N-260 en un espai on hi ha una àrea de descans. El mirador de la Creu de Guils forma part del projecte Camina Pirineus del Consell Comarcal de l’Alt Urgell que té com a objectiu posar en valor el paisatge. El Consell Comarcal de l’Alt Urgell va projectar més de vint miradors repartits per tota la comarca, la majoria dels quals ja estan operatius. Així, com el de la Creu de Guils el catàleg inclou el del Coll de Bóixols, al límit entre l’Alt Urgell i Abella de la Conca, al Pallars Jussà. El «Balcó de cel» va entrar en funcionament el novembre de l’any passat però amb, el mirador de la Creu de Guils, que és a uns dos quilòmetres del poble de Guils del Cantó, el voladís barrat amb blocs de formigó a l’espera de l’autorització del Ministeri de Foment.