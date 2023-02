L'Ajuntament de Fígols i Alinyà vol tornar a fer funcionar la sínia de l'antic molí d'oli de la localitat, singular a Catalunya per ser una roda vertical de calaixos que es mou a partir del pes de l'aigua que li arriba per la part superior. Una particularitat que contrasta amb altres tipus d'engranatges, on la corrent actua com a motor per girar i elevar l'aigua mitjançant pales. Des del consistori ho veuen com una oportunitat per donar a conèixer aquest patrimoni a les escoles i als visitants del municipi i, amb aquest objectiu, preveu invertir uns 40.000 euros per adequar aquest espai i l'annex, on hi havia el forn de pa, com a museu. La idea és que les obres estiguin licitades en breu i que es puguin enllestir aquest any.

La sínia té uns tres metres de diàmetre i ja va ser restaurada en una actuació anterior. Ara, es pretén tornar a portar l'aigua fins a aquest punt i revisar tot l'engranatge per tal de poder-la posar novament en marxa. Un fet que donarà més valor a una peça ja "excepcional", ja que "no se'n coneixen altres d'aquest tipus en funcionament", segons indica el director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Jaume Perarnau. Mentre, l'alcalde de Fígols i Alinyà, Ignasi Finestres, explica que tot i que el principal objectiu és el de divulgar aquest element patrimonial del poble, també li faria il·lusió poder-la utilitzar, de forma simbòlica, per fer oli un cop a l'any. De fet, l'avi de l'alcalde va ser un dels encarregats de portar-la fins a la localitat alturgellenca amb nou carros amb bous des de les Borges Blanques, ara fa més d'un segle. Finestres assenyala que la idea de posar en marxa el molí va sorgir entre els veïns, els quals consideraven que havien de pagar un preu massa elevat per fer-n'hi ús d'algun dels dos que hi havia al poble, en mans de particulars. Així, les instal·lacions van començar a funcionar al febrer de 1917, quan es va constituir una societat de la qual en formaven part més d'una cinquantena de persones, tant del poble com de la vall. El molí de Fígols va tancar al 1978, arran del despoblament que van anar patint els nuclis petits en aquella època, segons explica Enric Puyoles, un dels veïns de la localitat. Ara fa deu anys, les instal·lacions es van cedir a l'ajuntament, que vol recuperar-les com a museu. Allà també es preveu destinar un espai a la revista escolar 'Narieda' del curs 1935-36, localitzada ara fa dos anys.