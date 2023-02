La Seu d’Urgell ha organitzat un programa d'actes per commemorar durant tot el mes de març el Dia Internacional de la Dona. Així, l'Ajuntament ha anunciat que portarà a terme una programació de temàtica feminista, que s’estendrà al llarg de tot el mes de març i arreu de la comarca. Així ho explica la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i regidora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla: “tots els actes programats aquest any a l’entorn del dia 8 de març pretenen visibilitzar, reivindicar i celebrar el dia internacional de les dones. Amb el lema ‘Pirinenques, diverses i lliures’ volem convidar a totes les dones de la Seu i també de la comarca, a participar en tots els actes organitzats, a fer sentir la veu de totes durant el mes de març, però també la resta de l'any”.

Lamolla explica que enguany, per commemorar aquesta jornada, s’il·luminarà la façana de l’ajuntament de la Seu de color lila durant la setmana del 6 al 12 de març. “Us animem a fer-ho visible fent fotos de la façana i penjant-les a les xarxes socials amb l'etiqueta #8Mpirinenquesdiversesilliures".

Per ordre cronològic, la programació dedicada al 8M s’iniciarà a la capital alt-urgellenca amb l’exposició ‘Del fil a la terra’ de l’artista Carme Invernon que es podrà veure des de l’1 fins al 19 de març a la sala la Cuina de les Monges de la Seu d’Urgell. Una exposició inspirada en petits objectes sobre l’art de cosir i que pretén ser un homenatge a les dones cosidores. La mostra es podrà visitar de dimarts a divendres de les cinc de la tarda a les nou del vespre i els dissabtes de deu del matí a dues del migdia. La inauguració tindrà lloc divendres 3 de març, a les set del vespre, amb la presentació de la mateixa artista.

El dimarts 7 de març, a les vuit del vespre, Cinemes Guiu proposa un cinefòrum, amb la projecció de la pel·lícula Akelarre i un debat posterior. El film narra els fets ocorreguts al municipi de Zugarramurdi (Navarra) al S. XVII, quan un col·lectiu de dones va ser acusat de bruixeria.

El dimecres 8 de març a les 11 del matí, a la sala Sant Domènec de la Seu, s’ha organitzat l’acte institucional del Dia Internacional de les Dones a l’Alt Urgell, que consistirà en la lectura del manifest commemoratiu. En acabar, s’oferirà un petit concert de la mà de Pilar Planavila i Agnès Aràjol, que interpretaran obres de dones compositores.

El dijous 9 de març, el Cineclub de la Seu ha programat la pel·lícula Libertad, de Clara Roquets. El film podrà veure’s a les deu de la nit a Cinemes Guiu i el preu de l’activitat és de 2 euros per a socis/sòcies i de 4 euros per a no socis.

Per divendres 10 de març, a les nou del vespre, la sala Sant Domènec de la Seu acollirà el concert de l’artista urgellenca Clàudia Colom, que presenta el seu primer disc en solitari, La flor del dimoni. Una visió personal de la música tradicional a través de cançons de composició pròpia i d’una acurada formació acústica, que barreja instruments occidentals amb d’altres típics de l’Anatòlia o el Pròxim Orient. Les entrades del concert, poden adquirir-se anticipadament al preu de 10 euros i el dia del concert a taquilla a 12 euros.