L’Ajuntament de la Seu ha programat per aquest pròxim dissabte dia 25 febrer, a les sis de la tarda, l’espectacle adreçat al públic familiar La motxilla de l’Ada, de la companyia Teatre Al Detall, interpretat per Xavi Idàñez i Txell Botey. Tal com ha remarcat el mateix Ajuntament, l’obra ha estat el guanyadora del Premi de la Crítica 2021 al millor espectacle per a públic familiar. Així, La motxilla de l’Ada «és una proposta poètica i sincera sobre la identitat de gènere. Nen o nena, blau o rosa, fort o feble… L’Ada té ganes de jugar, sense preocupar-se d’aquests calaixos en què la societat la força a entrar. Lliure d’etiquetes, l’Ada s’allibera d’aquesta motxilla feixuga que la vol atrapada en el que se suposa que ha de ser un nen o una nena i, per fi, troba el seu lloc. És un espectacle transformador que reflexiona sobre les etiquetes que controlen la societat», segons han explicat des del consistori. L’obra es farà a la sala Sant Domènec, al centre històric de la Seu.