El municipi d'Estamariu (Alt Urgell) s'ha convertit aquest 2023 en seu formativa de diferents tipus d'oficis que es poden desenvolupar des del món rural. La Fundació Planes Corts, nascuda a finals de l'any passat, promou un taller cada mes, ja sigui de producció artesana agroalimentària, arts, professions que es poden fer de forma deslocalitzada o de manteniment del paisatge agrari. La iniciativa ha tingut molt èxit, ja que gairebé s'han omplert totes les places i en alguns cursos tenen llista d'espera. Pel que fa al taller d'aquest cap de setmana, en què l'escriptor Albert Villaró ha explicat el procés per tirar endavant una novel·la, ha suposat l'estrena de les activitats que es duran a terme a la Borda del Camader com a punt de creació.

Villaró ha explicat que el curs pretén donar indicacions pràctiques sobre diverses qüestions tècniques que cal tenir en compte en el procés de construcció d'una novel·la. Així, ha indicat que en aquest hi intervé "una cadena llarguíssima de decisions i de plantejaments" i que al taller s'aborda des de l'escenari previ fins la part de l'edició i promoció d'un llibre.

L'escriptor assegura que un entorn com el d'Estamariu "ajuda molt a treballar", afavoreix la concentració i promou un ambient de comunicació òptim. "El món no s'acaba a les ciutats, sinó que hi ha molta vida fora i molta vida en pobles petits que tenen moltíssimes oportunitats de creixement i de generació d'espais d'interès", assenyala Villaró, que detalla que els tallers volen promoure les possibilitats "creatives" que pot aportar el món rural.

Mentre, la directora de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer, ha apuntat que la idea de programar diversos tallers de formació és la d'oferir un ventall de possibilitats de feines que es poden fer des d'Estamariu, amb la voluntat que a partir d'aquí sorgeixin iniciatives d'autoocupació o de microemprenedoria. En aquest sentit, s'ha mostrat satisfeta amb el fet que més d'un 60% dels alumnes dels diversos cursos són d'aquest poble i del veí de Bescaran.

El pròxim curs estarà dedicat a la cistelleria, posteriorment n'hi haurà un altre de plantes silvestres comestibles, un de remeis naturals i un de ratafia i licors tradicionals. A continuació, s'ha previst un de ceràmica, un altre de fotografia, un més de restauració de paret de pedra seca, un altre de conserves, un de restauració de mobles i un darrer per aprendre a explicar històries amb el mòbil.

Ferrer ha explicat que la fundació té com a objectiu dinamitzar l'àmbit de la vall del Port Negre, que compta amb poc més de 200 habitants, i servir com a banc de proves per desenvolupar un model que es pugui reproduir en altres punts del món rural. Tot plegat, es vol dur a terme en termes d'economia circular i un dels projectes té a veure amb la transformació energètica, concretament amb una planta de biogàs i la instal·lació de plaques fotovoltaiques a través d'una comunitat energètica. Mentre, una altra iniciativa preveu posar en marxa un obrador compartit com a eina de desenvolupament de l'activitat agrícola i ramadera.