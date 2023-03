La sala La Cuina de la Seu d’Urgell acull una nova exposició de l’artista Carme Invernón que sota el nom de «Del fil a la terra» proposa una reflexió al voltant de la tradició de cosir associada a les dones. Així, la mostra consta de peces de ceràmica i pintures que s’inspiren en els petits objectes de les dones cosidores, segons han explicat des del centre cultural. Les peces exposades esdevenen homenatges a la costura que dones com la mateixa mares de l’artista va desenvolupar. «Del fil a la terra» s’emmarca en els actes programats al voltant de la celebració del 8 de Març a la capital alt-urgellenca, per be que estarà oberta fins el 25 de març. Es pot visitar de dilluns a divendres de cinc de la tarda a vuit del vespre i els dissabtes d’onze a dues del migdia.