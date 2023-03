L’Espai Ermengol Museu de la Ciutat ha esdevingut, en l’última dècada, la referència cultural i turística de la capital alt-urgellenca. Ho ha fet adoptant un rol no tan sols de motor cultural local sinó també com a porta de benvinguda als visitants a partir dels elements principals de l’oferta turística de la Seu, la seva història i la vocació en els productes lactis i el formatge. En l’últim exercici, l’Espai Ermengol ha assolit xifres de visitants que evidencien aquest paper.

Durant l’any 2022 van passar per l’Espai Ermengol Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell un total de 3.935 persones, segons les xifres que ha ofert el mateix Ajuntament. Es tracta de persones que han participat en visites guiades, tallers o conferències, entre altres activitats organitzades per aquest equipament museístic i, també, en actes que hi ha col·laborat. Així, en comparació amb les xifres de visitants de l’any 2021, en què l’Espai Ermengol va rebre 2.615 visitants, aquest edifici cultural i turístic del carrer Major va augmentar en 1.320 persones la xifra d’entrades, la qual cosa suposa un augment del 50,5% en un sol exercici. En aquest sentit, els tècnics de l’EE han apuntat que a l’any passat, el 2022, es va arribar gairebé a les mateixes xifres de visitants d’abans de la pandèmia: «Així ho demostren les dades, ja que l’any 2019 va obtenir un total de 4.186 visitants».

Del total de les 3.935 persones que van passar per l’Espai Ermengol Museu de la Ciutat durant l’exercici 2022, 1.428 van visitar el museu; 1.3311 van participar en alguna de les diverses activitats que s’hi van celebrar i 1.176 van assistir a algun dels cicles de xerrades divulgatives que s’hi han portat a terme, segons han detallat els tècnics municipals. Del cartell d’accions organitzades, destaca el cicle de «Parlem de Formatge», amb 255 participants, i el cicle «Parlem d’Història», amb 292 assistents.

Sobre aquesta tendència a l’alça, el tinent d’alcalde de Cultura i regidor de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de la Seu, Carlos Guàrdia, ha argumentat que «fem una molt bona valoració de les xifres de l’any 2022, tant des del punt de vista quantitatiu per l’augment de visitants i participants, tant de població local com de forans, com pel paper que desenvolupa l’Espai Ermengol com a dinamitzador de l’activitat cultural lligada al patrimoni històric de la ciutat». En aquesta línia, Guàrdia ha remarcat també que, «des d’aquest equipament, es participa activament en un seguit d’iniciatives, a voltes com a impulsors i d’altres com a col·laboradors, i que tenen molt interès per part de la ciutadania, tal com ho demostra, per exemple, el cicle Parlem d’Història i les visites al jaciment del pati de les Monges. Tot plegat ens esperona a seguir treballant en la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni cultural alt-urgellenc».

L’Espai Ermengol és una creació de l’any 2011 de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el qual «aposta per la preservació i la dinamització del patrimoni local com a element bàsic de la promoció, i la valoració patrimonial i turística del municipi», segons han emfatitzat des de l’espai cultural.

L’EE ocupa la Casa Álvarez, un edifici eclèctic del segle XIX amb elements neoclàssics.