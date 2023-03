El Parlament de Catalunya ha aprovat una moció presentada per Junts que insta el Govern, entre d’altres projectes, a «fer una aposta decidida amb els recursos necessaris, per implementar el Centre de Recerca i de Desenvolupament de la Llet i el Formatge, com a eina imprescindible per aconseguir donar un impuls al sector primari, fixar població amb treball estable i permetre el retorn al Pirineu de joves amb formació qualificada». Així ho han remarcat des de la delegació alt-urgellenca de la CUP, formació que ha abanderat aquesta proposta com a clau per al desenvolupament econòmic local. En aquest sentit, la formació anticapitalista defensa aquest projecte «com a alternativa al hub tecnològic es es pretén desenvolupar a la Seu d’Urgell».