L’Oficina Jove de l’Alt Urgell ha organitzat per aquesta Setmana Santa un paquet de cinc formacions en versió curs i taller adreçats a joves sobre diferents àmbits d’interès com ara el lleure, la salut, la mobilitat i l’ocupació, segons ha anunciat l’Ajuntament de la Seu. Així, del tres al sis d’abril s’impartirà el curs de premonitor que té com a finalitat «introduir als adolescents en el món del lleure, que implica ser-ho, quines obligacions i responsabilitats es tenen i, a més a més, que puguin aprendre jocs, tallers i diferents recursos de l’educació en el lleure per infants i joves», tal com ha explicat la mateixa Oficina Jove. L’ens també ha programat un taller sobre relacions saludables a la xarxa i un altre sobre l’anomenada «operació banyador»;un sobre mobilitat a l’estiu i opcions de viatjar a l’estranger;i un sobre ocupació que porta el títol «La comunicació eficaç: una clau per a la inserció laboral».