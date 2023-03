El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha adjudicat per 720.720 euros el contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu de millores de l'N-260 entre la Seu d'Urgell i el nucli d'Adrall, a Ribera d'Urgellet. Es tracta d'un tram que suporta molt trànsit, amb una mitjana diària de 15.000 vehicles i pics estacionals de fins a 22.000 durant el mes d'agost. L'objectiu és definir i comparar diferents alternatives, ja sigui aprofitant l'actual traçat o plantejant variants allà on sigui necessari. D'altra banda, al mateix Eix Pirinenc, s'han adjudicat per 236.458 euros les obres de rehabilitació superficial del ferm en una àrea de gairebé tres quilòmetres al seu pas pel municipi de Soriguera (Pallars Sobirà).

En el cas de l'estudi informatiu de millora de l'N-260, aquest servirà de base a un expedient d'informació pública i a un tràmit d'avaluació d'impacte ambiental, amb la idea de poder seleccionar l'alternativa que sigui més adequada. Cal tenir en compte que la carretera té en aquest punt diverses travessies, edificacions als marges, nombrosos accessos i encreuaments. Pel que fa a la millora del ferm, s'actuarà en les zones més deteriorades i se'n reposarà cinc centímetres mitjançant l'estesa i compactació del material. L'actuació s'emmarca en el programa de conservació i manteniment de la xarxa de carreteres de l'Estat, a través del qual del ministeri ha invertit més de 90 milions d'euros des del juny de 2018 a la demarcació de Lleida.