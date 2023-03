L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat un projecte de reforma integral del Centre Cívic El Passeig amb una dotació pressupostària de 120.000 euros. L’actuació te com a finalitat no tan sols posar al dia les instal·lacions d’un dels equipaments socials més cèntrics i utilitzats de la capital alt-urgellenca, sinó que també replantejar-ne la distribució i els usos.

Les obres, que tenen un termini d’execució d’uns dos mesos, replantejaran el disseny de la planta baixa amb l’accés als lavabos públics, que s’ubicaran a l’interior de l’establiment de restauració existent, alhora que es construiran uns nous lavabos públics a la sala polivalent. Igualment, l’actuació preveu distribuir els espais interiors del magatzem, cuina i vestíbul, així com la reforma de la zona coneguda com Espai d’Entitats, segons ha informat l’emissora municipal Ràdio Seu. Les obres inclouran també la renovació de les instal·lacions de la xarxa elèctrica, aigua, evacuació i climatització de l’edifici. En el marc d’aquesta actuació, l’Ajuntament de la Seu ha activat un nou procés d’adjudicació de l’establiment de restauració de la planta baixa. Es tracta d’un bar restaurant molt freqüentat pels veïns de la Seu i la comarca per la seva situació estratègica al capdavall del passeig Joan Brudieu i el Carrer Major i, alhora, la proximitat amb altres equipaments com ara el mateix Centre Cívic, l’hospital i la biblioteca Sant Agustí.

El consistori preveu que les obres i la concessió del nou servei de restauració pugui estar enllestit abans de l’estiu. La posada en marxa del renovat Centre Cívic inclourà també la reobertura del Casal de la Gent Gran, situat en una de les sales de la planta baixa de l’edifici. El Centre Cívic El Passeig ocupa un bloc de tres plantes amb un pis superior semiobert que dóna al passeig.