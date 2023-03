La Seu d’Urgell ha posat al nucli antic cinc llambordes Stolpersteine per recordar els cinc veïns que van ser deportats als camps de concentració nazi: Victorià Córdoba Bordoll, Antonio Vial Candia, Remigio Morella Giraut, Bonaventura Aixàs Obiols i Josep Sans Sansa. L’objectiu de l’acció és perpetuar el seu record així com la condemna a l’holocaust.

La col·locació de les llambordes daurades s’ha fet en el transcurs d’un acte commemoratiu presidit per l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, el vicealcalde, Jordi Fàbrega, i el tinent d’alcalde i regidor de Patrimoni Cultural i Museus, Carlos Guàrdia. També hi ha participat el director del Memorial Democràtic de Catalunya, Jordi Font, i s’ha comptat amb la presència de diversos regidors del consistori i familiars dels urgellencs deportats. En el seu parlament, l’alcalde ha subratllat que «avui recordem cinc persones, amb noms i cognoms, nascudes o residents a la Seu, que van ser internades als camps d’extermini nazis, moltes d’elles després de patir un exili de l’Espanya feixista del general Franco i de lluitar a la Resistència francesa a favor de la llibertat. Dues d’aquestes persones van aconseguir sobreviure i ser alliberades dels camps. Les altres tres hi van perdre la vida, a Mauthausen i a Gusen...».