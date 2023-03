L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha posat en funcionament la caldera de biomassa que dona servei a l’escola Pau Claris i al centre cultural Les Monges, dos equipaments culturals i acadèmics del centre de la ciutat.

Des d’aquest dimecres ja està en marxa el nou sistema de generació d’escalfor provinent de la caldera de biomassa que dona servei de calefacció tant a l’escola Pau Claris axií com a totes les dependències del centre cultural Les Monges de la capital alt-urgellenca. Segons ha detallat el mateix consistori, aquesta caldera de biomassa es troba ubicada en una edificació construïda expressament en una parcel·la entre l’estació d’autobusos i la mateixa escola Pau Claris. La caldera funciona amb estella que produeix i subministra Integra Pirineus. En aquest sentit, l’Ajuntament ha recordat que el projecte inicial preveia instal·lar-la a l’antic pati del col·legi Lestonnac, dins l’actual recinte del centre cultural Les Monges. En canvi, el disseny es va modificar per canviar d’ubicació a l’aparèixer les restes arqueològiques de diferents cronologies i estructures datades entre els segles XIII i XIX. Aquest jaciment «té una gran importància tant a nivell arqueològic com històric», tal com ha remarcat el consistori.