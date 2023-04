Els alumnes de les tres seus del Conservatori de Música dels Pirineus i les escoles municipals de música de la Seu d’Urgell, Berga i Puigcerdà es trobaran aquest diumenge a la capital berguedana per realitzar l’activitat del projecte coral d’enguany, segons ha anunciat l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

En aquesta trobada coral, els alumnes tindran la directora de cor, Mireia Barrera, per treballar durant la sessió un repertori de cançons, com La calma de la mar, Bring me the watter i la cançó popular ucraïnesa Krinitsa. La trobada finalitzarà amb una mostra oberta al públic a dos quarts de sis de la tarda. Aquesta activitat és una oportunitat per a l’alumnat per poder «compartir i treballar amb músics de primer nivell del panorama musical del país», segons els responsables del conservatori.