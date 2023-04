L'Associació de Raiers de Coll de Nargó (Alt Urgell) ha decidit canviar la data de la baixada de rais per garantir la continuïtat de la festa reconeguda Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco. Tradicionalment se celebrava al mes d'agost, però amb la voluntat de donar continuïtat a aquesta tradició i garantir un cabal suficient per al descens, l'han passat al dissabte 8 d'abril, amb la idea que el riu Segre porti més aigua que al mes d'agost. L'objectiu dels raiers de Nargó és allargar el recorregut, si és possible, com es feia en les primeres edicions amb la voluntat de donar impuls a la baixada. Aquesta serà la primera baixada de raiers des que van ser declarats Patrimoni de la Humanitat el desembre de l'any passat.

La Baixada dels Rais és una festa que recorda l'ancestral ofici del transport fluvial de la fusta des dels boscos del Pirineu fins al mar. No es tracta només de baixar pel riu, dies abans cal preparar els trams i anar a buscar les redortes, per tal que el dia de la baixada només calgui enraiar. És durant aquesta setmana quan s'estan construint els rais a la plaça de l'Ajuntament de Coll de Nargó. Una de les particularitats que té la Baixada de Nargó és que no recorda només els homes i el seu ofici, sinó que també és una festa en homenatge a les dones dels raiers, amb una ofrena floral a una font del poble dedicada a elles. Des del passat mes de desembre, Coll de Nargó ja compta amb un monument en homenatge a tots els avantpassats que es van dedicar a l'ofici de raier.