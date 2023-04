El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ofereix per aquesta primavera quatre tallers gratuïts de competències digitals. Segons han explicat des de l’Ajuntament de la Seu, aA partir del pròxim 17 d’abril, el Punt Òmnia iniciarà un quatre tallers gratuïts de competències digitals presencials. Les inscripcions per participar-hi s’han de formalitzar els pròxims dies 11 i 12 d’abril, a partir de les 9 del matí, des de l’enllaç: http://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions. En aquest sentit, l’organització també ha previst que les persones que ho necessitin podran fer la inscripció de manera presencial demanant cita prèvia al telèfon 973 35 00 10 aquest dijous 6 d’abril. Els tallers son «Mou-te pel mòbil: Aprendre fer anar el mòbil intel·ligent»;«Canva: Aprendre fer presentacions, cartells, targetes de visita o publicacions per a xarxes socials»;« GooglePhotos: Aprendre fer funcionar aquesta aplicació: fer còpies de seguretat de les fotos del mòbil, entre d’altres funcions»; i «I tu, estàs al núvol?: conèixer els avantatges d’aquest sistema i treure’n el màxim rendiment». L’Ajuntament ha remarcat que els inscrits al trimestre anterior no poden repetir el taller i que si queden places lliures s’admetran previ avís.