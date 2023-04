L’Escola Albert Vives de la Seu d’Urgell disposarà d’un ascensor el pròxim curs. El director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a l’Alt Pirineu i Aran, Ramon Jordana, ha anunciat la imminent licitació de les obres de construcció per la instal·lació d’un ascensor adaptat a l’edifici de l’escola i així ho ha comunicat a l’equip de govern municipal. Jordana s’ha reunit recentment amb l’equip directiu i l’associació de famílies d’alumnes i l’alcalde alt-urgellenc, Francesc Viaplana. L’alcalde ha manifestat que «estem molt contents de l’anunci de la licitació de la construcció de l’ascensor a l’escola Albert Vives, una demanda llargament reivindicada. No podia ser que l’escola més gran de la Seu no sigui accessible».