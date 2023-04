La Seu d’Urgell ha programat pel dilluns dia vuit de maig la Diada Esportiva de la Gent Gran que celebra conjuntament amb Andorra, la qual es farà aquest any al Palau d’Esports de la capital alt-urgellenca. Les inscripcions per poder participar-hi s’hauran de fer del 24 al 28 d’abril al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, situat a la 1a planta de l’edifici del centre cívic el Passeig de la Seu. La jornada començarà a dos quarts d’onze del matí amb un acte de benvinguda per part d’alumnes de l’Escola Pau Claris. Posteriorment es farà sessions de coreografia grupal i exercicis. Com en cada diada se celebrarà un dinar de germanor a l’una del migdia que tindrà lloc a la pista polivalent de la zona esportiva municipal de la Seu d’Urgell.