La Candidatura d’Unitat Popula de la Seu, amb dos regidors a l’actual consistori, ha presentat una candidatura per les pròximes eleccions per la qual els eixos prioritaris de treball seran l’habitatge, la sanitat i la feina. El candidats de la CUP, amb l’actual regidor Bernat Lavaquiol, Núria Valls i Ares Boniquet als primers llocs, pretenen «donar respostes urgents a la greu crisi socioeconòmica i climàtica en què les veïnes de la Seu no en són alienes».

Bernat Lavaquiol ha apuntat que «calen apostes concretes i transformadores que vagin més enllà del joc de la sociodemocràcia al que juguen ERC i Junts, per ser un dic de contenció contra els efectes del sistema al poble i també per construir els fonaments d’un horitzó de futur».