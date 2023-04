El Parlament ha instat el Govern de la Generalitat a implantar els estudis de batxillerat esportiu a l’Institut la Valira de la Seu. La proposta s’ha activat arran d’una demanda del diputat i vicealcalde de la Seu Jordi Fàbrega a la comissió d’Educació del Parlament.

Una proposta de resolució presentada i defensada pel diputat alt-urgellenc planteja implantar els estudis de batxillerat esportiu a l’Institut la Valira, en la modalitat de ciències, per tal que es pugui combinar amb l’especialitat esportiva d’esquí de fons i piragüisme. Es tracta d’una demanda que el mateix institut va plantejar al departament d’Educació ja l’any 2021, però que fins ara no havia rebut el suport necessari per tirar-ho endavant, segons han apuntat des de Junts. Des de la formació han recordat que al Pirineu hi ha un únic centre on cursar-ho, l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars de la Torre de Capdella, combinant els estudis amb l’Institut La Pobla de Segur, que permet cursar el batxillerat de Ciències i Tecnologia i l’Humanístic i Ciències Socials i els cicles d’esquí, barrancs o escalada.