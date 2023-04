El departament de Territori ha licitat les obres per instal·lar barreres dinàmiques en un talús de la C-14 al seu pas per Peramola per evitar la caiguda de pedres a la carretera i afavorir la seguretat viària. Les obres tenen un valor de 4,2 milions d'euros i un termini d'execució de quatre mesos.

El tram on s'instal·laran les barreres és entre els túnels de l'Obaga Negra i d'Espluvins, i té una longitud de 300 metres. A la zona, s'han produït diversos despreniments en els últims anys que han obligat a tallar la circulació. Els treballs permetran instal·lar cinc trams de noves barreres al talús, a 40 metres de la carretera. Les barreres tindran entre 70 i 100 metres de longitud i una alçada de 8 metres. Les barreres dinàmiques estan formades per una xarxa metàl·lica d’alta resistència, ancorada al terreny, cables de connexió i elements dissipadors d’energia. Gràcies a la seva capacitat de deformació, permeten que el sistema suporti una gran energia d’impacte, originada per la caiguda de roques o altres materials.