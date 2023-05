Aprofitant la campanya electoral i recollint una reivindicació que ja acumula anys a la ciutat, un grup d’aficionats a la dramatúrgia ha creat a la Seu una plataforma que reivindica la construcció d’un teatre municipal.

El grup impulsor de la plataforma està integrat per veïns de la Seu, l’Alt Urgell i la Cerdanya d’influència alt-urgellenca aficionats al teatre. Es tracta d’un col·lectiu dinàmic que assaja periòdicament obres tant per la campanya de Nadal amb El rescat dels minairons, com en altres programacions al llarg de l’any. Tant és així que l’entitat ha realitzat accions de protesta als carrers de la Seu per visualitzar la seva demanda davant els candidats a les eleccions municipals. El grup el lidera el director de teatre i responsable de l’Escola de Teatre de la Seu, Joel Pla, el qual ha remarcat que el grup «s’ha anat forjant en els anys que fa que reclamem un espai escenicomusical a la ciutat», segons ha recollit l’emissora municipal Ràdio Seu. El cap de l’entitat, que també inclou artistes locals, entitats culturals i consumidors de teatre, ha remarcat que tenen previst portar a terme en els pròxims mesos accions públiques que evidenciïn davant la resta de la ciutadania la necessitat de la ciutat de tenir un teatre municipal. En aquest sentit, Pla ha argumentat que l’equipament «servirà per unir la ciutat, fer-la més cohesionada i crear hàbits saludables d’oci», segons ha remarcat a l’emissora municipal. Actualment la Seu disposa del teatre del col·legi La Salle i de les sales dels Cinemes Guiu com a espai interior amb platea gran.