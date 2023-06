L’Ajuntament de la Seu ha obert el termini d’inscripcions per a poder optar a una parada a «Els Encants dels Canonges», el mercat de segona mà que s’ubica a la part baixa d’aquest vial eix del centre històric de la Seu d’Urgell, a partir de la placeta de Sant Roc. Per poder posar-hi parada cal fer una inscripció prèvia cada mes a través d’un formulari específic que hi ha al web de l’Ajuntament o bé a la Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). El mercat de vell «Els Encants dels Canonges’ és un projecte que «cerca fomentar les relacions comercials d’intercanvi entre particulars, a favor de la sostenibilitat a patir dels conceptes recuperar, reutilitzar, reciclar. Hi poden participar aquelles persones que vulguin vendre productes propis que ja no utilitzen