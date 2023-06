La Seu d’Urgell ha posat en funcionament un espai pel dol perinatal, neonatal i per morts gestacionals al cementiri municipal. D’aquesta manera la capital alturgellenca «se suma al conjunt de municipis que han decidit facilitar a les famílies que s’enfronten a processos de dol per aquests motius puguin comptar amb un espai específic al cementiri», segons ha remarcat el mateix Ajuntament.

El disseny del nou espai de dol perinatal ha anat a càrrec de l’arquitecte municipal Lluís Andreu a partir d’una concepció perquè les famílies puguin comptar amb un entorn adient per recordar la memòria dels nens i nenes que no han arribat a néixer o que han mort durant els seus primers dies de vida. Aquest espai, integrat al cementiri però amb caràcter propi i diferenciat, segons el mateix consistori, «disposa d’una olivera, un banc de pedra que ofereix repòs i record al qui passa, i una font, com a peça escultòrica, feta i composada per petites peces del mateix material que paviment que consta d’un circuit tancat d’aigua». Els seus creadors han posat també en un mur, a tocar d’aquest espai la frase «Només s’hi veu bé amb el cor, l’essencial és invisible als ulls», del conte poètic i filosòfic El petit príncep, l’obra més reconeguda d’Antoine Saint-Exupéry. El projecte ha comptat amb un pressupost de 30.621 euros. El nou espai del cementiri ha estat presentat en un acte amb l’alcalde en funcions, Francesc Viaplana, el qual ha apuntat que la pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Al respecte, ha volgut remarcar que «gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats, que aquest dol perinatal de més visibilitat».