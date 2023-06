L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha creat un carnet que amb el nom ExploraSeu té com a objectiu que infants i joves puguin fer un viatge cultural i educatiu pel municipi. La nova eina de participació juvenil es posa en marxa ara i tindrà una vigència d’un any, durant el qual els joves locals poden conèixer els espais culturals de la ciutat. La iniciativa compta amb el suport i col·laboració dels centres educatius de la capital alt-urgellenca.

El carnet, creat en el marc del Pla Educatiu Entorn, planteja un joc a través de quinze caselles que s’hauran de segellar en cada servei i activitat cultural i educatiu de la Seu que es visiti o es participi, fins arribar a 12 segells. Segons ha explicat el mateix Ajuntament, una vegada aconseguits aquests 12 segells, caldrà fer-ne una fotografia i enviar-la a l’adreça pee@aj-laseu.cat. Els creadors del nou producte cultural han explicat que totes les activitats i serveis que es podran visitar o participar són gratuïtes i que el carnet es podrà fer servir fins el dia de 10 juny de 2024. Així, a la festa de final de curs de l’any que ve es farà el lliurament dels diplomes ExploraSeu a tots els que hagin aconseguit el 12 segells. Del carnet l’Ajuntament alt-urgellenc ha repartit uns 300 exemplars als alumnes d’educació infantil 5 i als de sisè de primària, que són els que canvien d’etapa educativa, segons ha emfatitzat el mateix consistori, amb una funda protectora i una cinta per penjar. En tot cas, la resta d’alumnat també pot descarregar-lo i imprimint-lo des del web municipal. Els espais on es poden aconseguir els segells són la Biblioteca Sant Agustí, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, fent-hi una visita com a mínim al llarg del curs, les sales d’exposicions de La Cuina, el vestíbul del centre cultural Les Monges i la sala Sant Domènec. Igualment, també es podran aconseguir en el transcurs de les activitats d’infància i joventut i altres esdeveniments que es vagin programant durant el curs. Per facilitar la visualització de les rutes d’aquest itinerari cultural, els seus responsables han creat i distribuït pels diversos espais de la ciutat un cartell amb el distintiu ExploraSeu.