El nou equip de govern de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell vol executar amb celeritat el projecte de residència per a la gent gran, tenint en compte que l'executiu de l'Estat té compromesa una partida de 3 milions d'euros en els pressupostos d'aquest 2023. Això es tradueix, segons explica l'alcalde Joan Barrera, en què cal treure les obres a licitació abans que acabi l'any, amb un avantprojecte fet i els convenis signats amb la Generalitat. Tot i que veu el termini "molt ajustat", defensa que és possible arribar a temps per tirar endavant l'equipament, llargament reivindicat. D'altra banda, volen repensar si l'antic càmping Valira és la millor opció per desenvolupar una àrea industrial i aposten per comptar amb un parc públic d'habitatges.

Barrera assegura que governar en minoria "no vol dir governar sols" i que l'objectiu és aconseguir consensuar amb la resta de grups polítics els grans projectes de ciutat que ja estan en marxa, com ara la construcció del nou edifici d'INEFC-Pirineus, l'hospital comarcal i el hub tecnològic. Pel que fa a altres aspectes, preveu comptar amb acords puntuals amb algunes de les forces amb representació al consistori. D'entre els primers àmbits on es vol actuar, hi ha el de la neteja i la seguretat, a banda de la intenció d'apropar més l'administració a la ciutadania i facilitar els tràmits burocràtics. En termes d'habitatge, el nou alcalde es planteja com a fita poder disposar de cent pisos per oferir-los a joves i famílies vulnerables i també vol que es desenvolupi la zona de l'Horta del Valira per afavorir noves construccions d'habitatges. En l'àmbit cultural, també volen buscar la millor ubicació on obrir un teatre auditori municipal. Pel que fa a l'organització del govern municipal, s'ha fet a través de tres grans àrees: Urbanisme i Medi Ambient; Finances i Promoció Econòmica; i Cultura, Educació i Acció Social. L'objectiu és que cadascuna d'aquestes estigui coordinada per un tinent d'alcalde i que d'aquestes en depenguin el conjunt de regidories.