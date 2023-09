Les Escoles Esportives Municipals de la Seu d’Urgell han presentat un catàleg per aquest nou curs acadèmic amb catorze propostes. L’Ajuntament ha anunciat que les inscripcions es podran formalitzar en línia a partir del pròxim dilluns dia divuit de setembre. Les activitats, organitzades pel Servei d’Esports de l’Ajuntament, planteja un cartell d’activitats pensades per a esportistes d’a partir de setze anys. Així, les inscripcions s’obriran a les nou del matí de dilluns des de la pàgina web de l’Ajuntament, a l’apartat d’Esports, i es mantindran obertes mentre hi hagi places disponibles. En aquest sentit, la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, ha explicat que «enguany hem anat ajustant les activitats a les demandes de la ciutadania i hem inclòs una nova activitat que és l’escola municipal de bachata, amb dos nivells diferents». Igualment, les propostes d’activitat física adreçades exclusivament per a la gent gran són ioga, aiguagim i gimnàstica de manteniment. Les que es portaran a terme a Castellciutat són ioga i gimnàstica de manteniment. Les adreçades a totes les edats són teles acrobàtiques, correcció postural, condicionament físic, tennis i bachata. El programa s’iniciarà el dos d’octubre.