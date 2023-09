Més de 90 equips i uns 250 nens i joves competiran aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell en la final estatal de la World Robot Olympiad, organitzada per la Fundació educaBOT i que es durà a terme al Palau Municipal d'Esports. Es tracta d'una competició de robòtica dedicada a la tecnologia i l'enginyeria dirigida a persones d'entre 6 i 19 anys, les quals han de dissenyar, construir i programar un robot per superar un repte. L'Escola Mossèn Albert Vives de la capital alturgellenca s'hi presenta amb dos equips, que són els que es van classificar en el torneig local celebrat a Andorra el juny passat. Ara, la prova servirà per triar els representants que aniran a la final internacional, que enguany tindrà lloc del 7 al 9 de novembre a Panamà.

La World Robot Olympiad és una competició que agrupa diversos reptes independents. Els participants, agrupats per equips de dos o tres persones, han de construir un robot innovador que superi cada repte, aprenent i demostrant la seva capacitat de resolució de problemes. i Tot i que per preparar-se compten amb l'orientació d'un entrenador, aquest no els pot donar cap indicació durant el torneig. Els reptes estan inspirats en el país que acull la final internacional. Així, el tema central d'enguany és la preservació de la vida marina, les infraestructures submarines i els ports autònoms. En el cas dels equips de l'Escola Mossèn Albert Vives, es presenten a les categories RoboMission Start i RoboMission Elementary, aquesta darrera amb possibilitat d'accedir a la final internacional que es farà a Panamà. La coordinadora del projecte de robòtica del centre, Mireia Alba, explica que dissabte tindran dos hores i mitja per muntar el robot amb peces de Lego i fer pràctiques a la taula de competició. Allà mateix, diumenge competiran fent cinc rondes, de les quals les tres millors seran les que puntuen. L'escola va començar el projecte al 2016 i un curs més tard va començar a competir, amb alguns equips que sempre han arribat sempre a les finals estatals. Alba veu positiu poder "estar a casa", ja que així podran jugar "davant de l'afició". Una de les participants, Mariona Vázquez, ha explicat que la seva prova consisteix en intentar salvar el planeta agafant els residus que no pertoquen i portant-los a la deixalleria. Mentre, Laia Marcé ha detallat que en el seu cas han de salvar una balena, restablir els coralls en zones protegides i també traslladar els residus a la deixalleria.