El grup municipal de la CUP de la Seu d’Urgell ha alertat l’Ajuntament que els seus serveis tècnics estan posant traves als nous empadronaments amb una demanda de requisits que no s’ajusta a la llei.

Els portaveus de la formació han apuntat que alguns veïns els han explicat que a l’hora de realitzar el tràmit d’empadronament a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’ajuntament, s’han trobat amb traves burocràtiques que els han dificultat la inscripció padronal. En aquest sentit, la regidora Núria Valls ha traslladat a la Junta de Govern Local les queixes, les quals remarquen que davant la demanda d’empadronament s’han trobat que els tècnics de l’ajuntament els exigeixen documentació que no és obligatòria per a fer aquest tràmit i ho justifiquen dient que existeix un protocol o una normativa municipal que així ho dicta. En aquest punt, la regidora ha recordat que el padró és un registre d’habitants i que l’administració local «ha de facilitar la gestió perquè es pugui tenir un registre real de les persones que viuen en el municipi i que a nivell legal, l’Ajuntament no pot entrar a valorar quantes persones estan empadronades en un domicili, ni tampoc les condicions de les mateixes per a permetre l’empadronament». Des de la CUP exposen que «per a inscriure’s en el padró municipal únicament és necessària documentació acreditativa de la identitat de la persona i documentació acreditativa del domicili de residència» i adverteix que «posant traves burocràtiques a l’hora d’empadronar-se s’està actuant fora del marc legal i s’està dificultant l’accés a un dret i obligació a les veïnes. En aquest sentit, es demana eliminar per complet tot aquest tipus de dificultats i que les veïnes puguin accedir al tràmit de forma senzilla i sense haver de realitzar gestions que no són estrictament necessàries».