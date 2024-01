El Servei Català de Trànsit (SCT) i la Dirección General de Tráfico (DGT)van acordar en una reunió mantinguda ahir, dimecres, van decidir recuperar com a seus dels exàmens teòrics de conduir els centres desplaçats que havien quedat tancats a Ripoll, Olot, Tortosa, la Seu d’Urgell i la Pobla de Segur. A partir d'aquest acord, l’SCT facilitarà el material informàtic i la DGT el programari de l’examen. La primera seu que es recuperarà serà Ripoll, en un local cedit pel Consell Comarcal del Ripollès, i la Federació d’Autoescoles de Girona coordinarà la posada en marxa d’aquest procés.

En aquesta mateixa reunió, des de l’SCT es va tornar a reclamar a la DGT el traspàs de les competències al govern català per dur a terme els exàmens pràctics de conduir. Des de l’SCT es considera que els interinatges i les hores extres dels examinadors no compleixen les necessitats i la demanda existent -amb 50.000 persones pendents de poder fer l’examen- i que es necessita una plantilla estable d’aquest col·lectiu. Per part de la DGT es va reconèixer que Catalunya és l’únic lloc de l’Estat on hi ha un problema en aquest sentit.

Per altra banda, es va traslladar que per reduir els accidents amb camions implicats amb conductors de països tercers de la Unió Europea, especialment a l’AP-7, des de Catalunya es formarà a aquells conductors de vehicles pesants que venen a treballar aquí i estan esperant el bescanvi de carnet, una formació que serà eminentment pràctica.

En l’àmbit formatiu, també es va destacar que, per abordar el problema de la sinistralitat de motoristes, en l'àmbit estatal s’hauria de fer una formació pràctica i atractiva per a aquest col·lectiu que prengui com a base el que s’està fent a Catalunya amb el programa Formació 3.0. A més, es va proposar que aquest programa serveixi per recuperar punts del permís de conduir.