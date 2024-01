L’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol millorar l’accessibilitat al Punt Òmnia, un dels equipaments de joventut més utilitzats a la comarca, tant en l’aspecte arquitectònic com de comunicació i visualització. Tant és així que l’equip de govern ha anunciat que sol·licitarà al departament de Drets Socials de la Generalitat un ajut per a l’impuls i foment de l’accessibilitat universal per aquest espai ubicat al Centre Cívic l’Escorxador. La subvenció es vol destinar a millorar l’accés físic, comunicatiu i cognitiu a l’espai municipal, segons ha apuntat el mateix consistori. La línia d’ajudes a la que optarà l’Ajuntament de la capital alt-urgellenca s’adreça als serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i la Xarxa Òmnia, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea a través del programa Next Generations EU. El Punt Òmnia ofereix un servei d’abast comarcal.