El Pirineu crea un taulell propi en línia d’accés obert amb tota l’oferta de feina

El Pirineu compta amb una nova eina per buscar feina, per part de les persones aturades, o ma d’obra, per part de les empreses que necessiten personal. Es tracta del tauler en línia «Piriofertes», el qual inclou les ofertes de feina de les comarques del Pirineu, el Prepirineu i d’Andorra. El taulell és obert ja a l’adreça www.bit.ly/OfertesAltPirineuiAran.

Des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, ens que tindrà cura del seu manteniment, han explicat que «Piriofertes és un recurs de difusió de les ofertes de feina de les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran. En aquest tauler, les empreses hi poden publicar la informació de les vacants que tenen necessitat de cobrir i les seves dades de contacte perquè les persones interessades puguin fer-hi arribar la seva candidatura». Els seus responsables han remarcat que «en termes generals, la funció d’aquest tauler és donar a les empreses una eina per fer arribar les seves ofertes a la població d’una manera àgil i còmoda. Mentre que per a les persones que estan en situació de recerca de feina, ofereix un espai de consulta en què fàcilment poden tenir la informació sobre requisits, condicions i canals de contacte directe amb les empreses». En aquest tauler en línia s’hi poden conèixer les ofertes actives a l’Alt Urgell, Cerdanya i la resta del Pirineu català així com també les d’Andorra.

A escala pràctica, les empreses pengen una oferta a través d’un formulari i la seva oferta queda publicada durant el termini de temps que determina l’empresa en el taulell següent.

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell es l’ens públic encarregat de la gestió d’aquesta nova eina i es coordina el seu ús amb les comarques veïnes «per fomentar l’ocupació i donar resposta a les necessitats del teixit econòmic. Es tracta d’una eina per a tots els públics i per a tota tipologia d’ofertes», tal com han emfatitzat els seus responsables.

40 feines a Cerdanya

El tauler de Piriofertes ja està actiu amb les primeres demandes de contractació a totes les comarques del Pirineu, Prepirineu i Andorra. En el cas de la Cerdanya, el tauler compta amb una quarantena d’ofertes de feina, principalment en els sectors del comerç, l’alimentació i el turisme. Igualment, també hi ha en vigor unes 45 ofertes de feina de l’Alt Urgell amb, com en el cas de la Cerdanya, totes les modalitats de contracte, ja sigui indefinit, a temps complet i temps parcial. n